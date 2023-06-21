Машины Lada за месяц получили более 50 новых деталей

Модельный ряд автомобилей Lada, состоящий из Vesta, Granta и Niva, в минувшем мае получил более 50 новых деталей, которые ранее поставляли компании, прекратившие после 2022 года сотрудничество с АвтоВАЗом. Об этом 21 июня сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на информационное письмо АвтоВАЗа дилерам Lada.

Согласно документации, Lada Vesta сменила поставщиков таких деталей, как насос омывателя ветрового стекла, электростеклоподъемники задних дверей и тормоза. Кроме того, Vesta и Granta получили новые материалы отделки интерьера. Также Vesta, Granta и Niva с мая 2023 года оснащают новыми топливными трубками и обновленными бачками омывателя лобового стекла.

Всего с 2022 года АвтоВАЗ заменил на Lada более 200 деталей.

20 июня АвтоВАЗ вновь запустил конвейеры после трехнедельного корпоративного отпуска. АвтоВАЗ перестал выпускать автомобили 29 мая, объявив о корпоративном отпуске длиной три недели, который был связан с проблемами с логистикой.

Во время перерыва производитель должен был наладить новые логистические каналы, чтобы выпуск Lada происходил в более интенсивном темпе во второй половине этого года. Производственный план АвтоВАЗа на 2023 год составляет 401,6 тыс. автомобилей.