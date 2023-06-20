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Население Германии в 2022 году увеличилось на 1 млн человек впервые за 30 лет

Bloomberg: население Германии в 2022 году увеличилось на 1 млн человек впервые за 30 лет
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Wolfgang Maria Weber
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Население Германии в 2022 году выросло на 1,3%, что составляет более миллиона жителей. Как сообщает 20 июня агентство Bloomberg, такое увеличение зафиксировано впервые за 30 лет.

По данным Федерального статистического ведомства, в конце 2022 года в ФРГ насчитывалось 84,4 млн жителей, из них 12,3 млн — иностранцев. Отмечается, что приросту населения поспособствовал приток мигрантов, прежде всего — украинских. Их прибыло в страну 915 тыс. человек.

Доля иностранных граждан среди населения также увеличилась с 13,1% до 14,6%. У большинства из них — гражданство Турции (1,34 млн), Украины (1,05 млн) или Сирии (883 тыс.). Кроме того, в основном за счет иностранцев увеличилось и количество жителей Германии в возрасте до 20 лет: на 2,8% или на 427 тыс. человек.

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Ранее, 11 апреля, газета Le Figaro написала о том, что недовольство огромным количеством беженцев и мигрантов в Германии вылилось в массовые протесты. Отмечается, что граждане республики обеспокоены снижением уровня безопасности и возможным дефицитом жилья. С февраля минувшего года в ФРГ прибыло около 1 млн украинцев. Кроме того, сюда активно въезжают мигранты из Афганистана и Сирии.

1 июня статистическое управление Австрии сообщило, что население страны впервые с 1945 года, момента образования Второй республики, превысило 9 млн человек. На 1 января в Австрии проживало 9 104 772 человека, что на 125 843 человека (+1,4%) больше, чем в начале 2022 года. По данным управления, население страны выросло благодаря международной иммиграции, в частности приезду беженцев с Украины.

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