ГД одобрила во II чтении закон о внеочередном приеме в школы детей погибших участников СВО

Госдума на пленарном заседании 20 июня одобрила во втором чтении законопроект, предполагающий предоставление детям погибших участников специальной военной операции (СВО) право на внеочередное зачисление в общеобразовательные и дошкольные организации. Документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроект распространяется на детей военнослужащих, добровольцев и сотрудников Росгвардии, погибших в ходе спецоперации. Внеочередное зачисление вместе с тем распространяется на школы, детские сады и на детские оздоровительные летние лагеря.

Автором поправки выступил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

До этого, в декабре прошлого года, депутаты нижней палаты приняли во втором и третьем чтениях закон о предоставлении детям участников СВО бюджетных мест в высших учебных заведениях. В пояснительных документах указывается, что места будут предоставляться в рамках отдельной квоты по программам бакалавриата и специалитета.