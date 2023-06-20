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Политика
ГД одобрила во II чтении закон о внеочередном приеме в школы детей погибших участников СВО
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ГД одобрила во II чтении закон о внеочередном приеме в школы детей погибших участников СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Госдума на пленарном заседании 20 июня одобрила во втором чтении законопроект, предполагающий предоставление детям погибших участников специальной военной операции (СВО) право на внеочередное зачисление в общеобразовательные и дошкольные организации. Документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроект распространяется на детей военнослужащих, добровольцев и сотрудников Росгвардии, погибших в ходе спецоперации. Внеочередное зачисление вместе с тем распространяется на школы, детские сады и на детские оздоровительные летние лагеря.

Автором поправки выступил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

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До этого, в декабре прошлого года, депутаты нижней палаты приняли во втором и третьем чтениях закон о предоставлении детям участников СВО бюджетных мест в высших учебных заведениях. В пояснительных документах указывается, что места будут предоставляться в рамках отдельной квоты по программам бакалавриата и специалитета.

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