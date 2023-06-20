В Канаде упал в реку вертолет ВВС страны

Двое военнослужащих пропали без вести в результате падения в реку транспортного вертолета CH-147F Chinook ВВС Канады. Об этом 20 июня сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в восточной части провинции Онтарио. Вертолет упал сразу после полуночи в районе военной базы канадских вооруженных сил недалеко от Петававы, в 160 км от столицы Канады Оттаве.

Как сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, поиски двух военнослужащих продолжаются.

В феврале в Канаде пропал с радаров самолет Cessna 208. Спасатели обнаружили его обломки спустя неделю, в марте, тогда погибли два человека.