В Анталье вспыхнул лесной пожар недалеко от аэропорта

Лесной пожар вспыхнул в турецком городе Анталья, уезд Аксу, недалеко от аэропорта. Об этом сообщил во вторник, 20 июня, в прямом эфире телеканал TRT.

На кадрах, которые показал в эфире телеканал, видно как огонь охватил часть лесистой местности неподалеку от аэропорта. По информации СМИ, в настоящее время горят как минимум несколько десятков деревьев.

Пожарные ведут тушение и принимают меры, чтобы не допустить распространения пожара. Тушение затруднено из-за сильного ветра, который разносит огонь.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Хабаровском крае лесопожарная служба ведет борьбу с тремя крупными возгораниями. Пожары действуют в труднодоступных местах в Охотском, Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах.