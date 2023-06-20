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В Египте ввели многократную визу сроком на пять лет

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Фото: Global Look Press/XinHua/Ahmed Gomaa
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Министерство внутренних дел Египта объявило о введении многократной пятилетней визы для иностранцев. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает Egypt Independent.

Издание отмечает, что нововведение направлено на привлечение средств в бюджет: стоимость въездного документа составит $700. При этом единовременно находиться в Египте по нему можно будет в течение 90 дней.

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Гражданам стран, с которыми Египет ранее заключил соглашение о безвизовом режиме, мультивиза не понадобится. Россия в их число не входит — для посещения Египта россиянам требуется туристическая виза, оформить которую можно в консульском отделе посольства страны либо по прибытии в аэропорт. С мая 2021 года временная виза для россиян на месяц стоит $25.

Вице-президент ассоциации по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что в летнем сезоне-2023 в Египте побывает около 300 тыс. россиян, что сделает его самой посещаемой страной в Африке среди туристов.

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