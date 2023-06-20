Два футболиста из РФ претендуют на приз лучшему молодому игроку Европы

Полузащитник московского футбольного клуба (ФК) «Динамо» Арсен Захарян и защитник ФК «Ростов» Виктор Мелехин вошли в список 100 претендентов на награду Golden Boy 2023, которую присуждает итальянское издание Tuttosport. Об этом стало известно 20 июня из опубликованного на сайте списка претендентов.

Наградой традиционно отмечается лучший футболист года в Европе, при этом игроки должны быть не старше 21 года, добавляет «Газета.Ru».

20-летний Захарян занимает в списке 88-ю строчку рейтинга, 19-летний Мелехин располагается на 63-й. Кроме того, в числе номинантов находится и защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан из Бразилии, у него — 34-я позиция в рейтинге.

Премия Golden Boy вручается с 2003 года. В разное время ее обладателями становились футболисты Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Поль Погба, Уэйн Руни и Эрлинг Холанд. В прошлом году она досталась полузащитнику «Барселоны» и сборной Испании Гави.

Ранее, 8 мая, нападающий сборной Аргентины по футболу и французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси получил награду Laureus World Sports Awards 2023 в номинации «Спортсмен года». Среди других номинантов были французский нападающий Килиан Мбаппе и двукратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен.