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На российском рынке появились премиальные седаны Volvo S90

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Фото: Volvo
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Российские автодилеры начали предлагать премиальные седаны Volvo S90 2023 года, привезенные в страну из КНР по параллельному импорту. Цена на S90 начинается от 7 299 000 рублей. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает «Российская газета».

Volvo S90 произведен в китайском городе Дацин, где находится эксклюзивный центр сборки модели.

Автомобиль поставляется с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией с приводом на переднюю ось.

Новинка продается на российском рынке в комплектации Inscription, которая предлагает покупателю двухзонный адаптивный климат-контроль, систему «чистый воздух», адаптивный круиз-контроль, датчик дождя, систему экстренного торможения, а также интеллектуальную информационную систему водителя (IDIS).

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Российские автодилеры 19 июня начали предлагать покупателям седаны Lexus ES 2023 года выпуска, ввезенные в страну по параллельному импорту. Продавцы предлагают версии ES как с левым, так и с правым расположением руля. Автомобили оборудованы силовыми установками объемом 2 л и мощностью 200 л.с. и объемом 2,5 л мощностью 218 л.с. Также доступна гибридная версия седана ES.

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