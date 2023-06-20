Уничтожившему в ходе боя танк Leopard военнослужащему вручили 1 млн рублей

Военному Андрею Кравцову, который уничтожил в бою танк Leopard, вручили премию в размере 1 млн рублей, заявило во вторник, 20 июня, российское Министерство обороны.

Выплату учредил фонд предпринимателей «Забота Сибири».

«Данные выплаты российским военнослужащим являются дополнительными к выплачиваемым Минобороны России за личное уничтожение или захват военной техники противника», — сказано в сообщении венного ведомства.

До этого, 15 июня, стало известно о том, что российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков объявили о награде в 1 млн рублей каждому, кто ликвидирует танки ВСУ Leopard.

В этот же день с аналогичным предложением выступил музыкальный продюсер Владимир Киселев, основатель рок-группы «Земляне». Решение о назначении премии со сцены объявили Басков и телеведущая Юлия Барановская в присутствии Киселева, Елены Север, Юрия Антонова и Лепса.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тем временем указал на положительное отношение со стороны российского правительства к инициативе нескольких музыкантов и бизнесменов о вознаграждении за подбитые на Украине танки Leopard и иную военную технику.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР по причине обстрелов ВСУ.