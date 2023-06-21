Имидж — и что?

На днях наступила частичная определенность в судьбе одного из сильнейших легионеров российского футбола последних 10 лет — полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса. Суд Нидерландов приговорил его к полутора годам тюрьмы за поножовщину в отношении двоюродного брата. Дело длилось с 2020 года, став для погруженных в наш футбол людей не менее увлекательным сюжетом, чем в сериале «Во все тяжкие». Тем более что, как и в том нашумевшем шоу, в случае с голландским футболистом тема наркоторговли тоже присутствует.

Висит на Промесе еще одно уголовное дело, открытое правоохранительными органами родного для него государства. Футболиста обвиняют в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и участии в преступной организации. В общем, по версии следствия, Квинси не просто кому-то продал пакетик с белым порошком, а реализовывал целые партии. Ну или как-то к этому был причастен.

До приговора по этому делу пока далеко, а вот срок за поножовщину тут же возбудил футбольную общественность, представители которой отреагировали совершенно по-разному. Разумеется, речь пошла о репутационной составляющей. Как для «Спартака», так и для всего российского футбола. Надо сказать, что клуб публично поддерживает своего игрока. Да и по существу давно определился с позицией по Промесу, поскольку возвращал его в свои ряды из Европы в начале 2021 года, когда дело о поножовщине длилось уже несколько месяцев.

Имея кучу возможностей за два с половиной года избавиться от футболиста, красно-белые этого не сделали. Не напрягло их даже то, что зимой юридические проблемы Квинси стали влиять на команду напрямую. Ибо, когда ей понадобилось ехать на зарубежные сборы, Промеса туда от греха подальше не стали брать. Мало ли что могли удумать страны, где проходили сборы (ОАЭ и Турция). Это у России нет с Нидерландами никаких договоров об экстрадиции по уголовным делам. А в других такой уверенности не было.

Поэтому зиму Промес провел в Москве. Тренировался самостоятельно и радовал публику появлениями на матчах хоккейного «Спартака». Учитывая то, как футбольная команда красно-белых провалила весеннюю часть сезона, особенно на фоне успешных лета и осени прошлого года, нельзя исключать, что повлияло и отсутствие голландца на общекомандных тренировках во время зимних сборов.

Но возникает вопрос, как это влияет на репутацию РПЛ. Тем более Промес такой в нашей лиге не один. Его соотечественник Рай Влут с прошлого лета играет за екатеринбургский «Урал». В ноябре 2021 у себя на родине он попал в ДТП со смертельным исходом — погиб четырехлетний мальчик. В апреле нынешнего года местный суд приговорил его к двум с половиной годам заключения.

Оба игрока пока надежно прячутся от правосудия в России. Душок от этого, конечно, неприятный. Но вопрос в том, в глазах кого мы должны переживать за свою репутацию. Вряд ли в глазах бывших западных партнеров. Тем более они сами не брезгуют покрывать у себя разного рода персонажей, на которых клейма ставить негде.

Великобритания уже больше 20 лет не выдает России осужденного за терроризм Ахмеда Закаева, США причет у себя турецкого проповедника Гюлена, подозреваемого в организации государственного переворота. И это я привел только те примеры, который вспомнились с лету, без запросов в поисковик.

Там же чуть было не похоронил свою карьеру в НХЛ хоккеист Вячеслав Войнов — за якобы нанесение побоев собственной жене, ситуация с которой до сих пор остается неясной. За исключением того, что сама Марта Войнова как жила с Вячеславом, так и продолжает жить. И явно не по принуждению.

До сих пор не ясна и ситуация с Валерием Ничушкиным, которого вывели из состава «Колорадо» под конец сезона НХЛ из-за истории в духе голливудских черных комедий про обнаружившуюся в его гостиничном номере пьяную девушку украинского происхождения, нахамившую полиции. При чем здесь Валерий, до сих пор нет объяснений. Но играть ему нельзя. По крайней мере, до начала следующего сезона.

Надо отметить, что в России хотя бы не пытаются устраивать свой вариант «культуры отмены» до решения суда. Даже сейчас, когда есть приговор Промесу, его адвокаты уже заявили о намерении подавать апелляцию. И лучше уж ждать ее исхода, чем лишать игрока права на работу. Посыл, который может также помочь привлечь в РПЛ квалифицированных легионеров, тем более что в условиях отстранения от еврокубков таких просто так не затащишь в наш чемпионат.

Закрывать на этом фоне глаза на их преступления ради получения качественных игроков — не самый безупречный подход. Но он свойственен и некоторым так называемым цивилизованным странам. Несколько лет назад чешские «Пардубице» и «Кладно» по очереди подписывали российского хоккеиста Степана Захарчука, который незадолго до этого устроил ДТП в Нижнекамске и скрылся с места аварии. Местный «Нефтехимик», за который он тогда играл, тут же расторг контракт с игроком.

Тот случай, когда в России, причем в ее периферийной части, приняли решения с точки зрения репутации. Но это не помешало Захарчуку трудоустроиться в более слабом чемпионате, где игроки такого уровня на счету. Так что в подобные игры играют все. Вопрос только в спортивной и бизнесовой целесообразности.

Это не значит, что мы должны вести себя так же. Но если говорить о репутации, то важно задуматься, перед кем мы обязаны выглядеть солидно в историях с Промесом и Влутом. Наверное, в первую очередь перед самими собой. Отталкиваясь от взглядов нашего общества, позицию которого в данном вопросе пока трудно сформулировать.

Автор — спортивный обозреватель «Известий»

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