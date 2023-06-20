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В столичном БЦ «Эйлер» установят скоростные лифты немецкого производителя

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В бизнес-центре «Эйлер», расположенном в столичном районе Филевский парк, установят скоростные лифты немецкого производителя TKE (до 2022 года — ThyssenKrupp Elevators). Об этом рассказал представитель генподрядчика и технического заказчика проекта, руководитель компании «Регион» Сергей Суворов.

В настоящее время подписан контракт на поставку пяти лифтов TKE со скоростными характеристиками 2,5 м/с.

По словам гендиректора компании-застройщика «Сумма элементов» Руслана Коняхина, для своих объектов девелопер выбирает «самое современное оборудование производителей, зарекомендовавших себя с лучшей стороны и, фактически, не имеющее альтернативы». «Лифты TKE — пример качества, а также надежности и безопасности, что очень важно для будущих резидентов нашего многофункционального здания. Не многие строящиеся бизнес-центры сегодня могут предъявить такое качественное преимущество», — подчеркнул Коняхин.

По данным застройщика, скоростные лифты для высотных зданий компании TKE разработаны по мировым стандартам безопасности, они исправно служат на протяжении долгих лет. Еще одно важное преимущество этих лифтов — оптимизированное энергопотребление без ущерба для производительности работы: скорость движения лифта автоматически меняется в зависимости от интенсивности пассажиропотока, в режиме ожидания потребление энергии сокращается на 86%. Лифты ТКЕ прошли полную сертификацию в России.

Бизнес-центр «Эйлер — 16-этажное здание класса «А» с панорамным остеклением, которое возводится девелопером «Сумма элементов» при финансовой поддержке «ДОМ.РФ» в локации Большого Сити. Там реализуются офисные блоки площадью от 32 до 650 м2 с видами на Москву-реку и «Москву-Сити». Проект также предусматривает создание просторной общественной террасы с лаунж-пространствами.

Строительство планируется завершить в четвертом квартале текущего года, переда объекта в эксплуатацию намечена на первый квартал 2024-го.

Проект победил в номинации «Бизнес-центр №1» премии «Рекорды рынка недвижимости-2023» и стал «Лучшим проектом для инвестиций» по версии премии Move Realty Awards 2023.

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