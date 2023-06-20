Фотографы «Известий» стали победителями конкурса военной фотожурналистики

Фотографы МИЦ «Известия» Эдуард Корниенко и Павел Волков оказались в числе победителей Всероссийского конкурса военной фотожурналистики. Церемония награждения призеров состоялась 20 июня в пресс-центре МИА «Россия сегодня», передает корреспондент «Известий».

Всероссийский конкурс военной фотожурналистики учрежден для представителей российских СМИ, работающих в зоне СВО. Он проводится для создания фотохроники происходящих событий, а героями снимков становятся не только военные, но и врачи, спасатели, добровольцы, строители, священники и мирные граждане.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Нам нужны крупным планом фотографии наших героев, потому что те изображения, которые мы видим на билбордах в наших городах, они очень формальные. Они как фотография в паспорте или военном билете. Нам хотелось видеть людей более человечными — вот тогда они и будут заряжать нас совсем другой энергией», — сказал на церемонии гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев, добавив, что конкурс будет проводиться и впредь.

Фотокорреспондент МИЦ «Известия» Павел Волков занял первое место в номинации «Серия фотографий» за фотопроект «Реквием», посвященный трагедии жителей Луганска. На втором месте фотограф ТАСС Сергей Бобылев и его серия «Ради мира», на третьем — фотограф «РИА Новости» Валерий Мельников с фотопроектом «Возвращение».

В номинации «Одиночная фотография» победу одержал снимок «Гладиатор» фотографа ТАСС Алексея Майшева. На втором месте — фоторепортер МИЦ «Известия» Эдуард Корниенко, серебро которому принес пронзительный репортажный кадр «Персональная трагедия». Бронза — у Владимира Веленгурина («Комсомольская правда») за снимок «Александр и Виктория. Мариуполь».

Отдельно жюри отметило еще пять работ. Всего на конкурс в 2023 году было отправлено около тысячи фотографий. В состав международного жюри вошли эксперты из Венесуэлы, России, Сербии, Ирана, Ливана. Среди них — народный артист РФ Владимир Машков и режиссер Эмир Кустурица. Всего члены жюри отобрали 11 снимков победителей и призеров — шесть в номинации «Одиночная фотография» и пять в категории «Фотографическая серия».

Уличная выставка работ лауреатов открывается на Арбате 20 июня и продлится до 16 июля.