В Москве на станции метро лента интроскопа затянула руку 4-летнего ребенка

Лента рентгеновского аппарата затянула руку 4-летнего мальчика на станции московского метро. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении «Известий» 20 июня.



Сам инцидент произошел на станции Проспект Вернадского в понедельник, 19 июня.

На кадрах видно, что ребенок заходит на станцию метро вместе с матерью. Женщина ненадолго отвлеклась, в этот момент мальчик просунул свою руку в ленту интроскопа. Аппарат затянул руку ребенка, и он начал кричать.

Мать попыталась высвободить ребенка, стала звать на помощь сотрудников станции метро. Спустя несколько секунд один из работников выключил аппарат.

В каком состоянии ребенок сейчас, не уточняется.

Ранее, 2 июня, стало известно, что в Москве пассажир метро разбил ногой створку турникета, не дождавшись срабатывания механизма. Инцидент произошел на станции «Южная», сообщили в столичной прокуратуре. Мужчине грозит уголовная ответственность за порчу имущества и штраф, покрывающий расходы на ремонт.