Санитарные меры усилят в детских лагерях Свердловской области

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал усилить санитарные меры в детских лагерях после отравления детей. Об этом сообщает «ТагилСити.ру» со ссылкой на департамент информационной политики.

Случаи отравлений зарегистрированы в лагерях Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Алапаевского района. Кроме того, прокуратура проводит проверку по факту отравления шести детей в лагере в Арамиле. По словам Биктуганова, для предотвращения распространения инфекции необходимо проводить регулярную санитарную обработку всех помещений и использовать бактерицидные лампы. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

Кроме того, сотрудники лагерей должны регулярно мыть руки. Массовые мероприятия в закрытых помещениях следует проводить с ограниченным количеством участников.

Ранее сообщалось, что в Братске (Иркутская область) уже зарегистрирован 101 случай отравления шаурмой. 22 пострадавших — это дети. Госпитализация потребовалась 51 местному жителю.