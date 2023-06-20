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МО РФ: ВСУ продолжают безуспешные попытки наступления по трем направлениям

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За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались наступать на нескольких направлениях. Об этом 20 июня заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что наступления были на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Также Конашенков сообщил, что слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» на Времевском выступе и ореховском направлении отражены четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками.

Кроме того, по словам Конашенкова, в районах населенных пунктов Синьковка в Харьковской области, Новоселовское и Ягодное в ЛНР российские силы пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Вторые планы: российская армия сдерживает новую волну атак ВФУ
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Ранее в этот же день военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с «Известиям», что украинское контрнаступление закончится ориентировочно через три недели.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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