В Москве назвали дату открытия благотворительного фестиваля «Город неравнодушных»

Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» пройдет в столичном саду имени Н.Э. Баумана 8 и 9 июля. Его приурочат ко Дню семьи, любви и верности, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Участниками фестиваля станут больше 30 благотворительных организаций. Они проведут для москвичей и туристов мастер-классы, лекции и тематический квест. На семи площадках найдутся развлечения для гостей всех возрастов», — отметила вице-мэр.

Она уточнила, что мастер-классы будут связаны с темами экологии, благотворительности и волонтерства. Также на одной из площадок фестиваля можно будет посмотреть на животных из московских приютов, выбрать питомца и забрать его домой. Там же будет работать мобильная ветеринарная станция и откроется площадка для груминга.

Посетителям благотворительной ярмарки предложат приобрести вязаные игрушки, текстиль, посуду, свечи и другие сувениры. Собранные от продажи средства направят на помощь подопечным некоммерческих организаций: детям, людям старшего возраста, многодетным семьям, а также животным.

Ярмарка будет работать с 11:00 до 20:00, вход свободный.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с культурой и досугом, здравоохранением и образованием, спортом и благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.