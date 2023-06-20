Набиуллина заявила о приближении РФ к уровню экономической активности 2021 года

Россия приближается к уровням экономической активности 2021 года. Об этом заявила глава Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина во вторник, 20 июня, в рамках IX Всероссийского конгресса волонтеров финансового просвещения.

По ее словам, худшие прогнозы по показателям экономики РФ не оправдались, однако впереди Россию ждут новые вызовы.

«Сейчас наша экономика уже очень близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности, который был в конце 2021 года. <…> Хотя худшие прогнозы не оправдались, это не значит, что испытания позади», — заявила глава ЦБ на конгрессе, трансляция которого ведется на сайте мероприятия.

16 июня президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), также заявил, что страна сохранила устойчивость экономики и даже «перед лицом беспрецедентных вызовов Россия не отступила от своих принципов экономического развития».

Днем ранее, также на ПМЭФ, министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что перед экономикой России в текущих условиях стоит множество вызовов, но правительство понимает, как на них реагировать. Он добавил, что страна успешно справляется с проблемами, возникшими в связи введением западных санкций и будет справляться и в будущем. По словам Силуанова Россия за прошедший год выработала антитела к новой реальности.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ после начала 24 февраля 2022 года проведения Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.