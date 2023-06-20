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На Украине возник острый дефицит медицинских жгутов для остановки кровоточений
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На Украине возник острый дефицит медицинских жгутов для остановки кровоточений

Украинское СМИ: возник острый дефицит медицинских жгутов для остановки кровотечений
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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На Украине возник острый дефицит жгутов для остановки кровотечений на фоне наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило 20 июня украинское издание «Страна».

«В Украине на фоне контрнаступления появился острый дефицит жгутов для остановки артериального кровотечения. Особенно острая их нехватка на юге, где начались активные боевые действия», — приводит издание слова волонтера Ирины Гук.

По ее словам, раньше подразделения имели запасы жгутов и решали вопросы через свои медицинские службы, но сейчас вопрос стоит настолько остро, что они не могут ждать поставки из-за рубежа. Волонтеры ищут жгуты по всей стране и готовы покупать их за любую цену, пишет Гук.

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Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин заявил о больших потерях украинской армии при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Он добавил, что в ходе контрнаступления Украина потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин.

10 июня президент Украины Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ в ходе пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо в Киеве. Подробностей контрнаступления и его стадии он не привел.

В тот же день бывший советник экс-главы страны Леонида Кравчука, политолог Олег Соскин спрогнозировал, что в ходе контрнаступления ВСУ потеряют всю группировку войск, отправленную против российской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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