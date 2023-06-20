Подпольную майнинг-ферму накрыли в многоэтажке под Челябинском

В Челябинской области накрыли подпольную майнинг-ферму, которая работала в многоквартирном жилом доме под видом мастерской. А прибыль аферистам обеспечивали сами жильцы, даже не подозреваяя об этом, сообщил во вторник, 20 июня, источник «Известий».

Одна из жительниц дома, пенсионерка Лилия Черникова рассказала, что ежемесячно платила за электричество по повышенному тарифу, не зная, что переплачивает из-за появившихся в ее подъезде «предпринимателей».

«Мое потребление электроэнергии бытовое — 145 руб. 87 коп. А общедомовые у меня — 431 руб., 34 коп. Где это такое видано и где это можно себе представить?» — возмущается она.

Женщина и другие жильцы стали выяснять, почему они получают счета в три раза выше обычных. Причину они обнаружили, когда оказались в колясочной, которую арендовали злоумышленники. Небольшое помещение было полностью заставлено стеллажами с дорогостоящим оборудованием, которое работало круглые сутки. Ежедневно один блок потреблял столько же электроэнергии, сколько один человек ежемесячно.



Недовольные жильцы обратились в управляющую компанию.Тогда выяснялось, что в 2019 году помещение сдали в аренду, при этом согласия собственников квартир никто не спрашивал. Дверь в колясочную всегда была закрыта и рядом с ней практически не видели людей, что и позволило «предпринимателям» несколько лет вести свою деятельность.

После того, как правда вскрылась, челябинцы обратились в полицию. Уже на следующий день майнеры поспешно собрали все оборудование и вывезли его из колясочной.

Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы.

2 июня стало известно, что нелегальную криптоферму обнаружили в трансформаторной подстанции в Иркутске. Выявить ее удалось также благодаря завышенным показателям потребления электричества в микрорайоне. По предварительным данным, майнеры самовольно подключились к электросетям и совершали незаконные действия под видом предоставления электроэнергии потребителям.