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Россиянам напомнили об особенностях отпуска в праздники

Профессор Сафонов напомнил, что отпуск, выпадающий на праздники, продлевается
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Если отпуск выпадает на праздничные дни, то он должен быть продлен в соответствии с российским законодательством. Об этом профессор кафедры психологии и управления человеческими ресурсами Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов напомнил во вторник, 20 июня.

«Если отпуск попал на праздничные дни, он удлиняется автоматически на количество тех дней, которые пришлись на отпуск. Сокращение отпуска возможно только в случае, если существует определенная договоренность с работодателем», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Сафонов отметил, что одна из частей отпуска не может быть меньше 14 дней и праздничные дни туда не включаются.

«Исходя из этого, работодатель не всегда может пойти на то, чтобы продолжительность отпуска была за счет этих праздничных дней сокращена, иначе он может потенциально быть наказан за нарушение трудового законодательства», — сказал он.

Эксперт добавил, что работник по договоренности с работодателем может выйти из отпуска раньше.

«Работник в любом случае может обратиться к работодателю с просьбой сократить количество дней отпуска с учетом того, что часть из них выпадает на праздничные дни. Работодатель должен отзывать такого работника из отпуска, найти соответствующие аргументы, уведомить работника, работник должен согласиться. После этого выходит приказ о прекращении отпуска в соответствии с производственной необходимостью», — резюмировал он.

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18 июня аналитики сервиса OneTwoTrip пришли к выводу, что большая часть российских семей с детьми — почти 80% — решила провести свой отпуск в июле внутри страны. Чаще других городов россияне выбирали Санкт-Петербург и Адлер, сообщает телеканал «360».

Ранее, в мае, специалисты «СберСтрахования», «СберСтрахования жизни и сервиса путешествий», «Туту» дали советы россиянам по экономии при покупке билетов для летнего отпуска. Так, эксперты советуют планировать отдых заранее, в идеале за год до поездки, а накопить на путешествие помогут программы накопительного страхования жизни (НСЖ), которые также предоставят страховую защиту.

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