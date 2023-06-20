В Крыму перекрасят Симферопольскую телебашню

Самое высокое рукотворное сооружение в Крыму — Симферопольскую телебашню — будут перекрашивать. В связи с работами могут произойти проблемы с вещанием, сообщает республиканский Мининформ во вторник, 20 июня.

Покрасочные работы продлятся три дня, с 21 по 23 июня, с 10.00 до 17.00. В эфире возможны кратковременные отключения радиостанций и цифрового телевещания, чтобы обеспечить безопасность технологического процесса.

Также филиал «РТПЦ Республики Крым», эксплуатирующий башню, просит на это время держаться подальше от локации на Студенческой, 14, где она и находится. Горожан просят не оставлять имущество и транспорт в радиусе 60 м от АМС и принять меры для сохранности фасадов и окон, поскольку возможен разлет частиц краски за пределы охранной зоны.

Как отмечает ИА «Крыминформ», в последний раз телевышку в Симферополе высотой 192 метра красили в 2012 году. До этого никакие ремонтные работы не проводились в течение 25 лет. Построена телевышка в 1959 году.