Шойгу поручил уделить особое внимание безопасности на форуме «Армия-2023»

Министр обороны России Сергей Шойгу 20 июня в ходе заседания коллегии военного ведомства поручил взять на особый контроль вопросы обеспечения безопасности при проведении форума «Армия-2023».

Он отметил, что для успешной работы форума необходимы скоординированные действиях всех структур, пишет «Газета.Ru».

«На особый контроль необходимо взять вопросы обеспечения безопасности при проведении данного мероприятия», — сказал Шойгу.

Ранее в ходе заседания Шойгу также сообщил, что пока о желании посетить форум «Армия-2023» объявили делегации из 41 страны.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» пройдет на территории подмосковного культурно-выставочного центра «Патриот» с 14 по 20 августа. Организаторы сообщили об участии в мероприятии более 1,5 тыс. компаний и демонстрации свыше 28 тыс. экспонатов.