Химик рассказал об опасных микроорганизмах в дачных бассейнах

Бассейны являются питательной средой для многих микроорганизмов — бактерий, вирусов и грибов, поэтому недостаточный уход может нанести серьезный вред здоровью. Об этом во вторник, 20 июня, рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук и главный технолог BWT Андрей Васильев.

По словам Васильева, теплая вода является особенно благоприятным местом для размножения бактерий. В дачном бассейне, например, может встретиться легионеллез — инфекция, передающаяся при попадании грязной воды в дыхательные пути, которая может привести к пневмонии.

Эксперт также отметил, что в бассейне можно заразиться грибковыми болезнями, так как влажная среда вокруг бассейна является благоприятной для грибков. Среди проявлений подобных заболеваний Васильев отметил шелушения и гноящиеся пузырьки на коже, а также изменения цвета ногтей.

Также кандидат химических наук отметил, что желудочно-кишечные инфекции после купания в бассейне встречаются чаще других заболеваний.

«Они (желудочно-кишечные инфекции. — Ред.) распространяются устойчивыми к хлору криптоспоридиями и кишечными палочками. Именно поэтому ни в коем случае нельзя глотать воду из бассейна», — рассказал Васильев.

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