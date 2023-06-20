Полиция обыскала в Париже штаб-квартиру оргкомитета Олимпийских игр 2024 года

В штаб-квартире оргкомитета Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже и штаб-квартире его партнера по инфраструктуре во вторник, 20 июня, полиция провела обыски. Об этом 20 июня сообщило агентство Reuters

Следственные действия прошли в рамках расследования предполагаемого хищения государственных средств.

Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF) заявила, что в штаб-квартире оргкомитета Игр-2024 провели обыск в рамках расследования, начатого в 2017 году в отношении контрактов, заключенных оргкомитетом летних Игр, отмечает «Газета.Ru»

Штаб-квартира государственного органа SOLIDEO, отвечающего за обеспечение олимпийской и паралимпийской инфраструктуры, также подверглась обыску после проверки Французским антикоррупционным агентством, добавили в PNF.

Оргкомитет ОИ в Париже не предоставил СМИ никаких дополнительных подробностей и не стал комментировать заявления прокуратуры.

В декабре 2017 года к расследованию коррупции в МОК подключилось Федеральное бюро расследований (ФБР) США. Тогда предполагалось, что бразильцы могли купить голоса членов МОК во время выборов столицы Олимпиады-2016.

Тогда Рио-де-Жанейро обогнал конкурентов, среди которых были Мадрид и Чикаго.