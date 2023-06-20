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Токаев выразил надежду на скорое прекращение огня на Украине

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Фото: REUTERS/STRINGER
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Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев 20 июня выразил надежду на скорое прекращение огня на Украине.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Астане Токаев указал на необходимость поддерживать все мирные инициативы, в частности, озвученную Китаем и другими государствами.

«Мы очень надеемся, что в ближайшее время на Украине будет достигнуто прекращение огня, и мы сможем в дальнейшем говорить об установлении прочного мира в этой части света», — приводит слова Токаева его пресс-служба в Telegram-канале.

Астана готова внести свой посильный вклад в достижение данной цели, добавил он.

Помимо этого, Токаев отметил, что Россия является стратегическим партнером Казахстана, а также состоит с ним в членстве ряда организаций.

«Наша цель — оставаться в тесном контакте с Россией, чтобы укреплять наше взаимное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в соответствующих международных организациях», — подчеркнул Токаев.

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной сейчас нет стабильной почвы. Он отметил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу.

19 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал завершить конфликт на Украине путем дипломатии. Данное заявление он озвучил по итогам своих встреч с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Последний очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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