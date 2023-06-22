Военный историк напомнил о плане Гитлера захватить европейскую территорию СССР

Фашистская Германия в 1941 году за счет внезапности хотела захватить основную часть европейской территории Советского Союза. Об этом 22 июня «Известиям» рассказал военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Германия достаточно долго готовила этот план, за счет внезапности планировалось захватить основную часть европейской территории Советского Союза, дойти до линии Архангельск – Нижний Новгород – Астрахань. Эта территория должна была контролироваться немецкими войсками по плану молниеносной войны. На это отводилось практически два-три месяца», — сказал он.

По словам историка, основная цель лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера заключалась в истреблении славянского населения. Кнутов отметил, что это изложено в плане «Ост», который был обнародован только в начале 2000-х годов.

«В соответствии с этим планом на оккупированных территориях Советского Союза, в ряде славянских государств должно было остаться в живых порядка 15 млн человек, 30 млн подлежало истреблению и до 50 млн планировалось выселить в Сибирь и другие регионы, а по сути отправить на уничтожение от голода и болезни» — сказал он.

При подготовке к войне с СССР Германией были задействованы дезинформационные каналы, которые сумели ввести руководство Советского Союза в заблуждение и дезориентировать его о сроках нападения и о местах нанесения главных ударов, сообщил Кнутов.

«Так, например, если мы говорим о танках, то танки были переброшены к границам Советского Союза примерно за два-три месяца до начала операции. Если говорить об авиации, то она перебрасывалась буквально за неделю до начала бомбовых ударов по нашей стране. И самое главное то, что благодаря достаточно серьезной дезинформационной кампании противнику удалось обеспечить внезапность удара и добиться определенных целей на стратегических направлениях», — сказал он.

Но то, что советское руководство начало перестройку экономики, запустило мобилизацию, позволило, несмотря на внезапный мощный удар, отбить в последующем захваченные территории и добиться победы над гитлеровскими войсками, заключил военный историк.

22 июня 1941 года германские войска перешли в наступление на границе с СССР, началась Великая Отечественная война. С 1996 года в России 22 июня официально отмечается День памяти и скорби.

В начале мая ВЦИОМ провел опрос, который показал, что для 65% россиян День Победы является самым важным праздником. Такая тенденция наблюдается в России начиная с 2018 года.