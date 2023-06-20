Собянин рассказал о выделении земли в Москве под масштабные инвестпроекты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2016 года столица выделила землю под реализацию 573 масштабных инвестпроектов (МаИП). Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале во вторник, 20 июня.

Собянин отметил, что по данной программе город выдал в аренду участки под строительство транспортно-пересадочных узлов, образовательных, медицинских, промышленных и других объектов, сообщает телеканал «360».

Он указал на то, что программа стала примером взаимовыгодного сотрудничества: бизнесмены получали землю без торгов, а город — налоговые поступления и новые рабочие места, пишет РИАМО.

С марта прошлого года инвесторам, которые готовы запускать новые производства, начали предоставлять льготную арендную ставку — рубль за участок в год, отмечает агентство городских новостей «Москва».

По программе МаИП в Москве начали строить 21 спорткомплекс, 19 школ и детских садов, а также 55 коммерческих объектов, пишет «Москва 24».

В феврале Собянин рассказал, что город реализует порядка 70 промышленных инвестиционных проектов, общий объем инвестиций превышает 169 млрд рублей.

Чиновник отметил, что масштабные инвестпроекты входят в программу поддержки промышленности в Москве. Город помогает инвесторам в рамках таких инициатив.