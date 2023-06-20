ГД приняла закон о возможности призыва осужденных на военную службу по контракту

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла закон, который предлагает установить возможность призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью. Документ размещен в базе Системы обеспечения законодательной деятельности.

Действие документа не будет распространяться на тех, кто ранее был признан виновным в совершении террористических и экстремистских преступлений, а также правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Нижняя палата приняла приняла соответствующий проект в первом чтении 14 июня.

В начале июня Минобороны России заявило, что в стране значительно увеличилось число желающих служить по контракту. Как сообщал в своем Telegram-канале замминистра обороны РФ Николай Панков, в начале июня на службу по контракту были приняты более 13,5 тыс. человек, что в 2,1 раза превышает показатели за аналогичный период в мае 2023 года.

3 апреля в Москве заработал единый пункт отбора на военную службу по контракту. Кандидаты рассматриваются в возрасте от 18 до 60 лет, из какого региона человек — не имеет значения. Кроме того, отмечалось, что в комиссариате готовы рассмотреть и граждан из ближнего зарубежья.