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ГД приняла закон о возможности призыва осужденных на военную службу по контракту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла закон, который предлагает установить возможность призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью. Документ размещен в базе Системы обеспечения законодательной деятельности.

Действие документа не будет распространяться на тех, кто ранее был признан виновным в совершении террористических и экстремистских преступлений, а также правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Нижняя палата приняла приняла соответствующий проект в первом чтении 14 июня.

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В начале июня Минобороны России заявило, что в стране значительно увеличилось число желающих служить по контракту. Как сообщал в своем Telegram-канале замминистра обороны РФ Николай Панков, в начале июня на службу по контракту были приняты более 13,5 тыс. человек, что в 2,1 раза превышает показатели за аналогичный период в мае 2023 года.

3 апреля в Москве заработал единый пункт отбора на военную службу по контракту. Кандидаты рассматриваются в возрасте от 18 до 60 лет, из какого региона человек — не имеет значения. Кроме того, отмечалось, что в комиссариате готовы рассмотреть и граждан из ближнего зарубежья.

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