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Вильфанд предупредил о холодных ночах в Москве в ближайшие дни

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Москве ближайшие ночи, 21-22 июня, будут холодными, по области столбики термометров опустятся до +2 градусов, а днем прогнозируется теплая и солнечная погода. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил во вторник, 20 июня.

«Завтра днем в Москве будет плюс 21-24 градуса, это чуть выше нормы, а ночью, наоборот, ниже — всего плюс 6-8 градусов, заметная адвекция воздушных масс, воздух холодный, небо малооблачное, и ночью происходит очень сильное охлаждение подстилающей поверхности», — сказал Вильфанд агентству городских новостей «Москва».

Он отметил, что среднесуточная температура соответствует норме, осадков не прогнозируется.

В ночь на 22 июня в столице будет +5-10 градусов, а местами по области даже до +2. При этом днем очень теплая и солнечная погода — +22-26, по области — до +27 градусов.

Синоптик добавил, что вода в столичных водоемах прогрелась до +20-22 градусов, и купальный сезон уже наступил.

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Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве во вторник возможны кратковременные дожди и локальные грозы, передает RT.

По словам метеоролога, в столице ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, пишет РИАМО. Также возможны локальные грозы.

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