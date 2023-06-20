Новотроицкое водохранилище реконструируют на Ставрополье

В Ставропольском крае выбрали подрядчика, который займется реконструкцией Новотроицкого водохранилища. Стоимость контрактов по двум конкурсам составляет 1,92 млрд рублей.

Торги объявляло ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственному назначению по Ставропольскому краю». В мае УФАС приостановило закупки по жалобам нескольких компаний. В тендерах были обнаружены нарушения, которые заказчик должен был устранить. До приостановки торгов «Ставропольмелиоводхоз» успел выбрать подрядчика. Так как протоколы конкурсов были отменены, торги провели повторно. Победитель не изменился, реконструкцией займется АО «Передвижная механизированная колонна № 38» (ПМК-38). Об этом пишет NewsTracker.

Реконструкция водохранилища пройдет в два этапа, они должны завершиться до декабря 2024 года. Работы будут профинансированы из федерального бюджета в виде бюджетных инвестиций.