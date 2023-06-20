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СМИ сообщили о начале переговоров «Ювентуса» о переходе Малколма из «Зенита»

UOL: «Ювентус» начал переговоры о переходе футболиста Малкома из «Зенита»
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Итальянский футбольный клуб «Ювентус» ведет переговоры о переходе в команду бразильского нападающего санкт-петербургского «Зенита» Малкома. Об этом сообщил 20 июня портал UOL.

Как пишет издание, «Ювентус» в настоящее время якобы уже начал готовить официальное предложение о трансфере 26-летнего игрока.

В свою очередь, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал данное сообщение слухами и попросил не спешить с подобными заявлениями.

«Мы не комментируем слухи. Ждите официальных объявлений от клуба», — прокомментировал он «Спорт-экспрессу».

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Ранее, 18 июня, калининградский футбольный клуб «Балтика» объявил о переходе защитника Александра Жирова, до этого выступавшего за немецкий «Зандхаузен». Жиров перешел в ФК «Балтика» на правах свободного агента. Контракт с 32-летним игроком подписан по схеме «1+1». За немецкую команду футболист играл с июля 2018 года.

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