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Запускать дроны запретили на праздновании Ысыах в Якутии

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В Якутске и Оймяконском районе запрещено использование беспилотных летательных аппаратов во время проведения национального праздника Ысыах.

Делать это нельзя ни гражданам, ни юридическим лицам, отмечает ИА YakutiaMedia. Запрет действует для всех, кроме тех, кто имеет специальное разрешение администрации Якутска и руководства муниципального района «Оймяконский улус».

Республиканский Ысыах Олонхо-2023 состоится в Оймяконье, а в Якутске проведут Ысыах Туймаады-2023, уточняет ИА SakhaNews со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Якутии.

Ранее, 8 июня, сообщалось, что Минтранс РФ определил правила запуска дронов над городами — они могут заработать с 2024 года, если позволят условия. В частности, запуски БПЛА предлагается разрешить над населенными пунктами, но только на высотах менее 150 м и в специальных зонах — их должно установить министерство.

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