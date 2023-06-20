Шойгу пообещал удары по центрам принятия решений, если ВСУ атакуют РФ западными ракетами

Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) англо-французских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow вне зоны проведения специальной военной операции (СВО) приведет к удару по центрам принятия решений. О таких последствиях предупредил министр обороны России Сергей Шойгу.

В ходе заседания коллегии военного ведомства 19 июня Шойгу сообщил, что с 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. По его словам, все атаки были отбиты. При этом глава Минобороны заявил, что украинские войска планируют нанести удары западными ракетами по территории России вне зоны спецоперации.

«По нашим данным, руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow», — проинформаировал Шойгу.

Это, по его словам, будет рассматриваться как «полноценное втягивание» США и Великобритании в конфликт.

Минобороны Великобритании сообщило о поставках Киеву крылатых ракет Storm Shadow 11 мая. Ими был нанесен ряд ударов по Донецкой и Луганской народным республикам.

Позже, 18 мая, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что ВСУ начали применять поставленные Лондоном ракеты, не приводя никаких подробностей.

Вместе с тем 26 мая экс-госсекретарь США Генри Киссинджер указал, что Украина не должна пытаться вернуть Крым и Севастополь, так как это может привести к негативным последствиям для всего мира. Он указал на то, что полуостров никогда в истории не был украинским.

При этом советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон не устанавливает ограничений киевскому режиму в вопросе нанесения ударов западным оружием по Крымскому полуострову. Наряду с этим он отметил, что Штаты не поддерживают украинские атаки с применением натовских вооружений вглубь России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.