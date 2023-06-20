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Эксперт назвал причины роста выручки российских компаний в 2022 году

Эксперт Шатов: на выручку компаний в том числе повлияло восстановление спроса в секторе услуг
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Рост выручки российских компаний за 2022 год вдвое к 2021 может быть связан с увеличением экспортной выручки компаний нефтегазового сектор, восстановлением спроса в секторе работ и услуг и с эффектом валютной переоценки, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Об этом он рассказал «Известиям» 20 июня.

«Основные причины такого роста могут быть связаны с ростом экспортной выручки компаний нефтегазового сектора (благоприятная конъюнктура цен на нефть в 2022 году способствовала росту выручки компаний), восстановлением спроса в секторе работ и услуг, а также с эффектом валютной переоценки (курс доллара в прошлом году колебался от 57 до 120 рублей)», — уточнил он.

Эксперт назвал внушительными такие показатели, но отметил, что рост выручки не оказал существенного влияния на рост прибыли компаний, которая увеличилась на 5,9% с 29, 4 трлн рублей в 2021 году до 31,1 трлн рублей в 2022 году. При этом если скорректировать прибыль на средний уровень инфляции, то будет наблюдаться снижение ее уровня, добавил он.

По мнению Шатова, ожидать аналогичного всплеска выручки в следующем году не стоит. Основным тормозящим фактором может стать санкционное давление.

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Ранее в этот день РБК, ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы, сообщила, что российские организации за прошлый год задекларировали перед налоговой выручку на сумму почти 1,3 квадриллиона. Это почти в два раза больше выручки 2021-го, которая составила 655 трлн рублей.

16 июня президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что необходимо помогать бизнесу, создавать условия для плавного, необременительного перехода из малого и среднего предпринимательства в другие категории.

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