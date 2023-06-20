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В Москве пройдет фестиваль спортивного кино

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Фото: РИА Новости/Александр Макаров
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С 25 июня по 1 июля 2023 года в рамках 100-летия московского спорта впервые пройдет событие уникального формата — фестиваль спортивного кино. Мероприятие организовано департаментом спорта города Москвы совместно с Москино.

Ничто так не закаляет силу духа и волю к победе, как спорт. Поэтому с момента появления кинематографа фильмы про спорт сохраняют свою актуальность, а фестиваль спортивного кино — яркое тому подтверждение. Благодаря этому событию кино и спорт предстанут перед гостями в новом интересном формате.

Зрители не только переживут взлеты и падения героев фильма, но и погрузятся в атмосферу кино на территориях исторически значимых объектов, внутри которых будут установлены большие экраны для просмотра.

В первый день фестиваля для зрителей свои двери откроет знаменитая гостиница «Метрополь», где в 1925 году проходил первый московский международный шахматный турнир. Это место оставит неизгладимое впечатление у зрителей, которые присоединятся к просмотру спортивной драмы «Чемпион мира». Завершится фестиваль крупнейшим кинопоказом фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» на Большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники».

Показы пройдут в двух уникальных форматах. В музее-заповеднике «Коломенское», лектории ВДНХ, в парке Олимпийской деревни будут установлены кинопередвижки — портативные киноустановки для демонстрации кинофильмов на пленке 35 мм. Зрители получат уникальную возможность не только насладиться хорошим кино, но и почувствовать первозданную магию кинематографа в свете неповторимого очарования волшебного фонаря. Партнер показа — проект «Кинопередвижка».

На спортивных объектах зрители увидят фильмы на больших экранах о видах спорта, исторически связанных с местом проведения кинопоказа.

Генеральный директор Москино Наталья Мокрицкая: «Советские и российские фильмы о спорте занимают особое место в нашем кинематографе. Достижения и успехи отечественных спортсменов всегда были нашей гордостью. Их судьбы вдохновляли миллионы, становились примером для подражания. Мужество и воля к победе, преодоление себя, упорство в достижении цели вызывали восхищение и уважение, дарили радость и яркие эмоции. В СССР ленты о спорте собирали полные залы, их пересматривали по несколько раз. Новые российские картины тоже пользуются большим успехом. Сейчас очень важно показывать такие фильмы. Они напоминают о нашей несгибаемой воле и силе духа, о том, что нам есть чем гордиться!»

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