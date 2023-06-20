Рекордное количество осадков за сутки зарегистрировали в Кургане

В Кургане 19 июня за сутки выпало 23,2 мм осадков. Показатель является рекордным для города.

По данным областного ЦГМС, прежний рекорд для этой даты был установлен в 1971 году. Тогда за сутки выпало 17,8 мм осадков, пишет ИА «Ура.ру». Согласно прогнозам, дожди в регионе продолжатся до 22 июня.

В начале июня в Кургане был побит рекорд по жаре. 3 июня температура воздуха повысилась до +38,8 градуса. Предыдущий температурный максимум был зарегистрирован в 1955 году и составил +34,4 градуса.

Ранее сообщалось, что вторая волна паводка началась в Якутии. Дождевой паводок формируется на реках Амга и Вилюй.