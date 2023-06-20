Дело возбудили после гибели годовалого ребенка в водоеме на Камчатке
Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка на севере Камчатки. Он утонул в реке. Мальчику был всего 1 год и 11 месяцев.
Как сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на СУ СКР по региону, трагедия произошла днем 20 июня в Пенжинском районе. Малыш, оставшись без присмотра взрослых на территории частного домовладения, вышел через калитку на улицу.
Позже его тело с признаками утопления нашли в реке Манилка.
На место происшествия выехали следователи. Устанавливаются детали произошедшего.
Ранее, в марте, сообщалось, что в Выборге Ленинградской области двое детей провалились в пожарный колодец, мальчика впоследствии нашли мертвым. Девочку спас 18-летний подросток, проходивший мимо.