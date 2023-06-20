Уголовное дело возбуждено после инцидента в отделении Сбербанка в Химках

После взрыва петард мужчиной в отделении Сбербанка в Химках Московской области во вторник, 20 июня, возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса (УК) РФ о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления (ГУ) МВД России по региону Татьяна Петрова.

«Следователем Следственного управления УМВД России по г.о. Химки в отношении гражданина, который поджег коробку с петардами в помещении одного из банков на ул. Московской, возбуждено уголовное дело», — сказала Петрова.

Она уточнила, что молодой человек, устроивший инцидент, пояснил, что действовал по указаниям лиц, которые позвонили ему и представились сотрудниками Центрального банка и правоохранительных органов. Петрова добавила, что данная информация будет проверена в ходе расследования.

Инцидент в отделение банка на Московской улице в Химках произошел утром в этот же день. Сообщалось, что там мужчина взорвал коробки с петардами, в результате чего помещение для банкоматов окутал дым.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в банк вошел молодой человек, оставил коробку с петардами возле банкоматов, поджег ее и попытался скрыться. Однако правонарушителя задержали, им оказался житель Москвы 2003 года рождения. Полицейским он объяснил свой поступок желанием избавиться от телефонных мошенников.

«Известия» показали отделение после произошедшего в нем инцидента. В настоящее время офис закрыт для посетителей.