Кремль не увидел стабильной почвы для переговоров с Украиной

Для переговоров с Украиной сейчас нет стабильной почвы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 20 июня

«В условиях той позиции и предыстории этой позиции, которую сейчас занимает украинский режим, вряд ли приходится говорить о какой-либо стабильной почве для эвентуальных переговоров», — отметил Песков.

При этом он, отвечая на вопрос о том, с кем Россия готова вести переговоры об урегулировании на Украине, отметил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу и контакту.

«У него состоялся весьма продуктивный разговор в субботу с африканской делегацией, и этот диалог будет продолжаться. Другое дело — потенциальная результативность такого разговора», — отметил Песков.

Переговоры Путина с делегацией из глав стран Африки прошли 17 июня и продолжались более трех часов. В частности, лидеры делегаций обсуждали мирную инициативу Африки по урегулированию конфликта на Украине.

Предложение стран Африки по Украине строится на 10 элементах. В этом списке мирное разрешение конфликта, скорейшее начало переговоров, деэскалация, суверенность государств в соответствии с Уставом ООН, гарантии безопасности для каждой из сторон, исполнение зерновой сделки, гуманитарная поддержка пострадавших, обмен пленными и возвращение детей, «послевоенное восстановление», более тесное сотрудничество с африканскими странами.

В беседе с «Известиями» 18 июня политолог из ЮАР Гидеон Читанга объяснил стремление африканских стран к решению украинского кризиса. Он отметил, что из-за украинского конфликта были разрушены цепочки поставок зерна и удобрений. Этот процесс повлиял на жизнь африканцев, поэтому, по мнению политолога, в некоторых странах Африки не исключены государственные перевороты.

Последний очный раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.