Видео. В Кремле прокомментировали требование США к Китаю ужесточить позицию к РФ

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Кремль не увидел стабильной почвы для переговоров с Украиной
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В ЛНР сообщили о значительных потерях ВСУ за неделю
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Протестующие молдавские фермеры въехали в Кишинев на тракторах
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Песков назвал тему обменов военнопленными с Украиной чувствительной
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Плюшевый медведь выбран официальным талисманом Евро-2024
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Песков рассказал об обсуждении РФ с африканской делегацией поставок зерна
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В СВР сообщили о «чистках» в загранучреждениях Украины
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Армия РФ с 4 июня отразила 263 атаки ВСУ на трех направлениях
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