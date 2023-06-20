Фестиваль «Русское поле» удивит гостей новыми рекордами и блюдами царской кухни

Ежегодный фестиваль славянской культуры «Русское поле», который пройдет 19 и 20 августа 2023 года в музее-заповеднике «Коломенское», обещает стать гастрономической сказкой. Организаторы подготовили масштабную программу, которая привлечет внимание как гурманов, так и ценителей русской кухни.

Традиционно главным гастрономическим событием «Русского поля» станут новые съедобные рекорды. Специально для приготовления кулинарного шедевра на фестивальной площадке «Национальная кухня» будет установлена большая кастрюля, в которой в первый день гуляний сварят 2 т ароматной каши с орехами и ягодами. На второй день фестиваля в ней же приготовят еще одно блюдо-рекордсмен по древнерусскому рецепту, название которого организаторы мероприятия пока держат в тайне.

Одним из ключевых акцентов гастрономической программы будет разнообразие региональных блюд России. Прямо на фестивале пройдет кулинарная битва, в рамках которой повара из разных городов страны приготовят блюда региональной кухни и сразятся за победу в фестивальной номинации «Лучший шеф-повар». В этом году конкурсная программа впервые состоит из двух туров, участники представят блюда в тематике «Охотничья кухня» и «Русская похлебка», приготовленные из доминирующих в регионе продуктов. Мастера кулинарии будут готовить перед гостями, демонстрируя традиционные рецепты и секреты, передаваемые из поколения в поколение.

Кроме того, в течение двух фестивальных дней будут проходить мастер-классы как от участников конкурса, так и от членов конкурсного жюри — ведущих московских шефов. С гостями поделятся тонкостями приготовления казачьего кулеша, макарон по-флотски по рецепту моряков Черноморского флота 1943 года и блюд русской кухни из дичи.

Также на тематической площадке фестиваля установят настоящую русскую печь. Известный шеф-повар и ведущий кулинарных телепрограмм Олег Ольхов приготовит в ней традиционные блюда, которые подавали на стол русским государям в Коломенском.

«Коломенское – это вотчина русских государей, которые все лето проводили именно здесь. Несмотря на то, что русские цари были самого высокого рода, в обычной жизни они были скромными людьми и любили самые простые блюда, как и простой русский народ. Это и щи, и каши, и многое другое, что ел обычный крестьянин в домашней обстановке. Вот одно из любимых блюд династии Романовых, юбилей которых отмечается в этом году, мы и приготовим на фестивале», – прокомментировал Олег Ольхов.

Как и каждый год, на территории фестиваля будет работать ярмарка региональных производителей, где гости смогут попробовать и приобрести качественную продукцию российских фермеров.

Межрегиональный творческий фестиваль славянской культуры «Русское поле» проходит в столице каждое лето, в этом году событие впервые станет двухдневным. Помимо гастрономической площадки оргкомитет фестиваля готовит обширную развлекательную и просветительскую программу, чтобы представить москвичам и гостям столицы широкую палитру фольклорного искусства, ремесел и традиций, отражающих богатое наследие нашей страны.

Присоединиться к фестивалю можно будет не только в музее-заповеднике «Коломенское», но и онлайн из любой точки мира. Прямая трансляция ключевых событий будет организована на сайте фестиваля и его страницах в социальных сетях: «ВКонтакте» и «Одноклассники».