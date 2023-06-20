В Кремле прокомментировали требование США к Китаю ужесточить позицию к РФ

Уровень стратегического партнерства России с Китаем позволяет сохранять уверенность, что отношения КНР с другими странами не будут направлены против РФ. Об этом заявил во вторник, 20 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Китай реализует свои суверенные права на отношения с другими странами, но вряд ли стоит умалять значение отношений США и Китая», — сказал он. Так Песков прокомментировал визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин.

Ранее, 19 июня, Си Цзиньпинь на встрече с Блинкеном в Китае заявил, что взаимодействие двух стран должно основываться на «взаимном уважении и искренности». Председатель КНР также выразил надежду, что визит американского госсекретаря внесет позитивный вклад в стабилизацию отношений между двумя странами.

В свою очередь, Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и не собираются вступать в конфликт с Китаем.

14 июня глава МИД Китая Цинь Ган в ходе телефонного разговора с Блинкеном потребовал от США прекратить вмешательство во внутренние дела КНР. Блинкен же дал понять, что Вашингтон продолжит использовать дипломатические усилия, чтобы поднимать вызывающие беспокойство вопросы и обсуждать сферы потенциального сотрудничества.

18 июня Блинкен прибыл с визитом в Пекин. Он стал первым за пять лет высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай на фоне «холодных двусторонних связей».

До этого, 21 мая, Байден выразил надежду на скорое потепление в отношениях США и КНР. По его мнению, у стран должна появиться открытая горячая линия связи.