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Песков рассказал об обсуждении РФ с африканской делегацией поставок зерна

Песков: РФ на встрече с африканскими лидерами отметила важность поставок зерна на континент
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Российская сторона во время встречи с африканской делегацией подчеркивала важность поставок зерна в беднейшие страны континента. Об этом во вторник, 20 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Подчеркивалась важность поставок зерна, прежде всего российского зерна, на Африканский континент, наиболее бедным странам. Важность продолжения этих поставок действительно акцентировалась», — сказал он.

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Переговоры президента России Владимира Путина с делегацией из глав стран Африки состоялись 17 июня и продолжались более трех часов. Лидеры, в частности, обсуждали мирную инициативу Африки по урегулированию конфликта на Украине.

18 июня политолог из ЮАР Гидеон Читанга в беседе с «Известиями» объяснил стремление африканских стран к решению украинского кризиса. По его словам, конфликт привел к разрушению цепочек поставок зерна и удобрений, что повлияло на жизнь африканцев. В некоторых странах там не исключены государственные перевороты из-за недовольства общества, указал политолог.

Тогда же политолог Олег Неменский заявил об увеличении взаимодействия африканских стран, в частности ЮАР, с Россией, так как им важно урегулировать конфликт на Украине, который задевает их интересы. Речь идет в первую очередь о продовольственном вопросе.

13 июня Путин допустил выход Москвы из зерновой сделки. Он отметил, что интересы Москвы в зерновой сделке не учитываются, ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна. Российский лидер указал на то, что большая часть украинского зерна идет в благополучные государства Евросоюза, а не в беднейшие страны мира.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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