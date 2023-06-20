В Пермском крае организовали 14 пляжей

В летний купальный сезон для жителей Пермского края открыли 14 пляжей. В перечень, составленный республиканским управлением МЧС, не попали пляжи в Перми.

Наибольшее количество пляжей задекларировано в Добрянке и Пермском муниципальном округе. Отдыхать можно на реках Кама, Сылва, Вож, в Сайгатском заливе и других водоемах. Полный перечень пляжей приводит ИА «Ура.ру».

Пляжный сезон стартовал 15 июня.

Ранее в этот день сообщалось о подготовке к открытию пляжа в Глазове (Республика Удмуртия). Водолазы должны обследовать акваторию до 22 июня. Всего в регионе будут работать порядка 27 пляжей.