Площадь пожаров в Красноярском крае выросла почти до 145 га
В Красноярском крае увеличивается площадь лесных пожаров. Она достигла почти 145 га. За последние сутки ликвидированы три крупных возгорания площадью в 3,5 га.
Почти 200 человек, четыре единицы спецтехники и 19 воздушных судов боролись с огнем в Енисейском, Богучанском и Каратузском районах.
Сейчас сотрудники краевого Лесопожарного центра пытаются ликвидировать возгорание в 10 местах. Очаги действуют в Шушенском, Ермаковском, Богучанском, Кожемском и Енисейском районах, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Ранее, 13 июня, сообщалось, что на юге и в центре Амурской области отменили особый противопожарный режим.