В Пензенской области медведь вышел из лесу порычать на лесорубов

Крупный медведь вышел из лесного массива к бригаде лесорубов в Никольском районе Пензенской области. Рабочие засняли встречу с опасным хищником, ролик опубликован пресс-службой регионального минлесхоза в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел под селом Мокрая Поляна. Зверь предпринял несколько попыток приблизиться к лесорубам. Он то прятался в чаще, то снова выходил на опушку и издали рычал. В итоге косолапый подойти не решился и ушел восвояси.

Как отмечает ИА «Пенза-пресс», следы обитания медведей обнаружили в Никольском, Нижнеломовском и Земетчинском районах. Местных жителей просят быть осторожными в лесу и не ходить по густым зарослям. По возможности стоит иметь при себе средства отпугивания животных, например ракетницу или перцовый баллончик.

Ранее в июне сообщалось, что в Алтайском крае спасли раненого медвежонка, который не мог передвигаться самостоятельно из-за травмы лапы. Животное обнаружили инспекторы по охотничьему надзору.