Река Белая после ливней ушла под землю в Краснодарском крае

В Краснодарском каре в Белореченском районе река Белая ушла под землю. Соответствующие видео, как местные жители гуляют по дну бывшей реки, появились в соцсетях. По словам жителей, река «провалилась» в ущелье.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону ИА KrasnodarMedia сообщили, что часть воды действительно временно уходила в карстовые воронки под рекой. Но на данный момент река находится в русле и поводов для беспокойства нет.

В ведомстве пояснили, что карстовые воронки образуются из-за растворения и размыва горных пород. В Белореченском районе такое происходит не в первый раз, особенно в связи с залповыми ливнями.

Ранее, 19 июня, сообщалось, что на территории базы отдыха «Андреевский парк» в Динском районе Краснодарского края из-за перевернувшегося батута пострадал ребенок. Батут опрокинулся из-за неблагоприятных погодных условий.