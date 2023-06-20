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Шойгу заявил о планах представителей 41 страны посетить форум «Армия-2023»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» подтвердили представители 41 страны. Об этом 20 июня сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

«41 иностранное государство выразило желание направить свои делегации на предстоящий форум», — заявил Шойгу.

Он отметил, что для зарубежных гостей форума планируется продемонстрировать возможности экспортных образцов военной продукции.

«Предприятия оборонно-промышленного комплекса и научные организации поделятся <...> своими наработками по совершенствованию средств вооруженной борьбы с учетом опыта их применения в специальной военной операции», — добавил министр.

Форум «Армия-2023» пройдет с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке.

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Форум стал рекордным по сумме заключенных контрактов

В прошлом году госкорпорация «Рособоронэкспорт» заключила на форуме «Армия-2022» два контракта на общую сумму около $390 млн.

Кроме того, на форуме впервые представили прототип первого для Вооруженных сил России беспилотного военного грузовика «Урал».

Танк Т-14 «Армата» и новейший истребитель пятого поколения Су-57Э вызвали особый интерес у стран-партнеров «Рособоронэкспорта».

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