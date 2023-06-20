Протестующие молдавские фермеры въехали в Кишинев на тракторах

Молдавские фермеры, которые протестуют против действий правительства, во вторник, 20 июня, въехали на тракторах в Кишинев.

В социальных сетях появляются записи, на которых можно увидеть, как колонны сельхозтехники въезжают в столицу страны.

Согласно словам организаторов протеста, акция была согласована с администрацией Кишинева. Всего в акции будет задействовано примерно 100 единиц техники, фермеры планируют временно заблокировать сельхозтехникой часть центральной дороги, сообщает корреспондент РИА Новости.

Накануне представители молдавской ассоциации «Сила фермеров» встретились с премьер-министром Дорином Речаном и министром сельского хозяйства Владимиром Болей. Те заявили, что власти полностью выполнили обещание о выделении дополнительных финансовых средств.

Лидеры протестов после встречи заявили, что не были удовлетворены ответами кабмина. «Мы не получили внятного ответа по всем нашим требованиям, поэтому сегодня в знак протеста против бездействия и пустых обещаний мы вывели технику в центр Кишинева», — заявил Александр Слусарь, исполнительный директор ассоциации «Сила фермеров».

Протестующие требуют ограничения импорта зерна с Украины, выделения компенсаций для молдавских производителей зерна — около 3 тыс. лей (чуть больше 14 тыс. рублей) за гектар, а также просят выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год и возместить НДС за топливо.

Ранее, 19 июня, конституционный суд (КС) Молдавии признал партию «Шор» вне закона. Это первый в истории республики запрет политсилы с 1991 года, когда была запрещена Коммунистическая партия Молдовы.

Как следует из решения суда, депутаты фракции «Шор» сохранят свои мандаты в парламенте, но фракция будет расформирована. После этого они смогут действовать только как независимые депутаты.