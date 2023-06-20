В Тверской области начали отлов бездомных животных

Специалисты Бежецкой станции по борьбе с болезнями животных в течение июня будут вести отлов собак в поселке Кесова Гора Тверской области, сообщает пресс-служба «Кесовогорской Сббж Ветстанции» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отлов проводится по заявках местных жителей. Все бездомные животные будут пойманы, чипированы и помещены на передержку до востребования хозяевами либо пристройства.

Как отмечают «Тверские ведомости», бригада по отлову собак работает по графику в разных районах региона.

Ранее в июне зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России необходимо повысить ответственность хозяев за своих собак с помощью обязательного чипирования животных. Для этих целей готовится ряд поправок в действующее законодательство.